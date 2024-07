Incendiu într-un centru comercial din China. Cel puțin șase persoane au murit. Alte 30 au fost salvate

Cel puțin șase persoane au murit într-un incendiu care s-a declanșat la un centru comercial în sud-vestul Chinei. Alte 30 de persoane au fost salvate, potrivit televiziunii de stat chineză CCTV.

„Şase persoane au murit până acum. Echipele de intervenţie continuă operaţiunile de căutare şi salvare”, indică presa despre incendiul survenit la Zigong, un oraș din provincia Sichuan, situat la 1.600 de kilometri de capitala Beijing.

Incendiul a izbucnit la începutul serii într-un centru comercial situat la baza unei clădiri cu 14 etaje, a relatat CCTV, potrivit .

A huge fire has broken out at broke out at Jiuding Department Store in Zigong, Sichuan, China…

Din cauza aplicării uneori necorespunzătoare a standardelor de siguranță, incendiile și accidentele mortale sunt relativ frecvente în China.

6 people have been confirmed dead after a fire broke out in a 14-story shopping mall in SW China's Zigong City, Sichuan Province, on Wednesday afternoon. The fire has been put out and rescue efforts are underway.

