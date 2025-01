Incendiu la stadionul lui Manchster City înaintea meciului din Liga Campionilor. Fanii începeau să se adune

izbucnit la un chioșc exterior al stadionului Etihad, în timp ce fanii se adunau înainte de meciul de pe teren propriu al echipei Manchester City cu FC Bruges, din Liga Campionilor.

, puțin înainte de ora 18.00, la chioșcul de lângă intrarea principală a stadionului, în timp ce fanii se adunau pentru prezentarea pe scenă, conform

Evenimentul a fost întrerupt și zona a fost evacuată de personalul de securitate înainte ca pompieri să ajungă să lichieze focul.

Fanii au putut intra în stadion la ora 18.22, dart rei porți de intrare din interiorul zonei izolate din cauza incendiului erau închise.

Prezentarea începuse deja când a izbucnit incendiul, iar judecătoarele Rebecca Knaak şi Aemu Oyama se aflau pe scenă la acel moment și jucătorii Omar Marmoush, Vitor Reis şi Abdukodir Khusanov urmau să urce pe scenă.

Fire at one of the fast food stands outside the Etihad ahead of ⁦ ⁩’s must win Champions League game. Front of the stadium is being evacuated.

— David Chisnall (@dchisnallITV)