Incendiu puternic la șantierul naval unde se fabrică submarinele nuclare ale Marii Britanici. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din casă (VIDEO)

a izbucnit, în noaptea de marți spre miercuri, la sediul central al submarinelor BAE Systems din Barrow-in-Furness, Cumbria, unde se fabric și cele nucleare pentru Marea Britanie.

sesizați în jurul orei 00.44, iar aceștia au emis un comunicat în care au sfătuit oamenii să nu iasă din case și să nu își deschidă ferestrele și ușile pentru a nu inhala fumul, conform

Angajații au fost evacuați la timp și în siguranță din clădirea în flăcări, dar două persoane au fost transportate la spital după ce au inhalat fum.

Incendiul a izbucnit la clădirea în care se construiesc submarine Vanguard și Astute care sunt foarte importante pentru apărarea națională. Aici, se mai construiește și un submarin de float cu propulsive nucleară care va avea o valoare de 1,6 miliarde de lire sterline.

Polițiștii au transmis că nu există riscuri nucleare pentru oameni, dar este necesar ca aceștia să nu își părăsească locuințele până când pompierii nu vor lichida incendiul.

„Nu există niciun risc nuclear. Cu toate acestea, oamenii care locuiesc în apropiere sunt sfătuiți să rămână în casă în timp ce serviciile de urgență răspund la incident și să țină ușile și ferestrele închise”, a spus poliția din Cumbria.

Circulația în zonă a fost restricționată pe durata intervenției salvatorilor.

În mediul online, incendiul a stârnit o mare vâlvă, iar oamenii sunt îngrijorați, având în vedere că este vorba despre lucruri nuclare care au luat foc.

„Nu-i așa că este chiar rău? M-am gândit doar la submarinele nucleare”;

„Deci BAE este în flăcări în prezent. Este cam îngrijorător”, sunt unele dintre reacții.

