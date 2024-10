Incendiu și explozii la cel mai mare terminal petrolier din Crimeea. Armata Ucrainei susține că l-a lovit cu drone (FOTO, VIDEO)

Un incendiu a izbucnit la un depozit de combustibil din Feodosia, Crimeea, în urma unui atac ucrainean cu drone, raportează canalele rusești de Telegram, potrivit .

Localnicii au raportat explozii puternice luni dimineața, iar apoi a izbucnit un incendiu. Un oficial instalat de Rusia în peninsula ocupată ilegal în 2014 a confirmat că depozitul a fost cuprins de flăcări, fără să menționeze atacul cu drone.

„Terminalul Feodosia este cel mai mare din Crimeea în ceea ce privește transbordarea produselor petroliere, care au fost utilizate, printre altele, pentru a satisface nevoile armatei ruse de ocupație”, a declarat armata ucraineană într-o declarație pe Telegram.

Oleg Kryuchkov, consilier al conducătorului instalat de ruși în Crimeea, a scris pe Telegram că nu există victime.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.

Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.

— (((Tendar))) (@Tendar)