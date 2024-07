Incendiu violent de pădure în estul Spaniei, în contextul temperaturilor anormal de ridicate. Au fost evacuate 180 de persoane (FOTO, VIDEO)

Un incendiu de pădure care a izbucnit în contextul temperaturilor anormal de fierbinți a pârjolit peste 500 de hectare de teren în estul Spaniei și a forțat 180 de oameni să își părăsească locuințele, au anunțat oficialii, luni, potrivit AFP preluată de .

Incendiul a izbucnit duminică, în regiunea Valencia, în apropiere de Tarabena, în condițiile în care temperaturile au atins pragul de 30 de grade Celsius, un nivel anormal de mare pentru această perioadă.

A broke out near in eastern amid unusually high temperatures, burning more than 1,200 acres of land.

