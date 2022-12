Incendiu violent pe o suprafață de 7.000 metri pătrați în apropiere de Moscova: „Un act deliberat, cum ar fi un incendiu premeditat, este luat în considerare”

Pompierii ruși se luptă cu un incendiu pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați care a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-un centru comercial de la periferia Moscovei, au anunțat serviciile de urgență.

Ei suspectează că în spatele incendiului se află un act „criminal”, au relatat agențiile de presă rusești. Potrivit informațiilor existente, cel puțin o persoană a murit.

„Pompierii de 7.000 de metri pătrați în regiunea Moscovei”, a declarat ministrul rus al serviciilor de urgență pe Telegram. Incendiul se află în centrul comercial Mega Khimki din suburbia nordică a orașului Khimki, scrie .

„Un act deliberat, cum ar fi un incendiu premeditat, este luat în considerare”, a declarat presa locală. Se consideră că un act criminal este „una dintre principalele explicații” pentru incendiu.

„Stingerea incendiului a fost , care este foarte inflamabilă. Din cauza acoperișului prăbușit și a accesului instantaneu la oxigen, au apărut curenți de convecție puternici. Ca urmare, incendiul s-a extins rapid pe o suprafață mare”, dar „la ora 8:25” (ora Moscovei, 6:25, ora Parisului), focul era „sub control”, potrivit informațiilor existente.

The „Mega Khimki” shopping center in is on fire. The fire area is about 7000 m².

