Incident feroviar în SUA: 3 morți, după ce un tren a deraiat în Missouri (VIDEO)

Autorităţile din Missouri din centrul Statelor Unite au anunțat că trei persoane au decedat luni în urma unei coliziuni între o autobasculantă şi un tren, care apoi a deraiat, la o trecere la nivel din Missouri,, conform AFP, citată de Agerpres.

„Sunt mai mult răniţi şi putem confirma că au fost trei decese, două în tren şi unul în autobasculantă”, a declarat purtătorul de cuvânt al patrulei de autostrăzi din Missouri, Justin Dunn, în cadrul unei conferinţe de presă.

Compania de căi ferate Amtrak a transmis că trenul care circula pe ruta Los Angeles-Chicago a deraiat „după ce s-a ciocnit cu o autobasculantă la în Mendon, nordul Missouri, la ora locală 13:42 (18:42 GMT), anunțul fiind făcut într-un comunicat.

Din cele opt vagoane ale trenului, șapte au ieşit de pe şinele de cale ferată.

Several cars on an Amtrak train in Missouri flipped onto their sides after the train collided with a dump truck that was obstructing a public crossing. Multiple people have died and at least 50 were injured. This is a developing story.

