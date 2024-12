Reacția lui Dan Negru la știrea falsă că a decedat: „Când ‘am murit’ prima dată la știri, mama a plâns toată ziua. Apoi, la următoarele mele ‘morți’, s-a obișnuit” (FOTO)

Dan Negru a avut o reacție ironic-amară, după ce în online s-a răspândit ”știrea” că a murit. „Când ‘am murit’ prima dată la știri, mama a plâns toată ziua. Apoi, la următoarele mele ‘morți’, s-a obișnuit”, a susținut prezentatorul TV.

„M-a sunat Horia Moculescu:

•”Deci trăiești” mi-a spus amuzat când am răspuns. A văzut știrea din online că am murit 🤪 “Moartea” mea de acum a strâns, în 10 minute, vreo 200 de distribuiri și 1,5 mii de like-uri. Când „am murit” prima dată la știri ,mama a plâns toată ziua. Apoi, la următoarele mele „morți”, s-a obișnuit.

Cândva, fake news însemna o sprânceană ridicată a unui moderator sau o virgulă greșită într-un text. Azi, fake news e grosolan, pentru că publicul e tot mai naiv.

NICIODATĂ, NIMENI nu o să rezolve problema fake news. Și, adeseori, cei care vă avertizează sunt primii care le propagă. Fake news există de când lumea, iar doar creierul tău poate să deosebească adevărul de minciună”, a scris Dan Negru, într-o postare pe Facebook.

Dan Negru, mesaj pentru români

Prezentatorul TV publică deseori mesaje în care comentează diverse evenimente curente sau faptul că potențialul de țară al României nu e fructificat.

În contextul alegerilor, să nu facă greșeala de a se certa cu cei dragi din cauza politicienilor: „Eu am făcut greşeala asta acu’ vreo 30 de ani. În anii ’90 lumea era mult mai încrâncenată decât e acum. Atunci familiile se despărţeau din cauza politicului. Vă daţi seama cât de tâmpiţi, cât de proşti am fost? (…) E o vorbă care spune ”Nu mă cert cu nimeni pentru că nu știu dacă mai am timp să mă împac”. Asta să faceţi în zilele care vin: Să nu vă certaţi cu prietenii, cu familiile din cauza ăstora. Nu merită”.