Incident grav în Islanda. Un zid de gheață a căzut peste un grup de turiști. Unul dintre ei a murit (VIDEO)

Un incident grav s-a petrecut, duminică, , după ce un zid de gheață căzut peste patru turiști în timpul vizitei la ghețarul Breidamerkurjökull. Unul dintre ei a murit și ceilalți doi sunt dați dispăruți.

A fost găsit și un al doilea turist care este rănit, iar cei doi au fost transportați la spital, în timp ce ceilalți sunt dați dispăruți, informează

a fost suspendată până luni dimineață din cauza condițiilor dificile.

În timpul vizitei ghidate a grupului de 25 de persoane la o peșteră, ghețarul s-a prăbușit și a căzut peste ei. Șeful poliției a declarat că grupul stătea într-o râpă între guriile peșterii în momentul incidentului.

Poliția a transmis că nu a reușit să găsească cei doi turiști dispăriți.

Breidamerkurjökull este o limbă glaciară care se extinde de la ghețarul Vatnajökull până la laguna Jökulsárlón. Locul este cunoscut pentru peșterile de gheață, iar turiștii îl pot vizita cu tururi ghidate.

: A glacier has broken off near the Gorge. I’D RATHER FILM THAN SAVE LIFE: Tourists started filming what was happening before they were hit by the avalanche. According to the media, 2 people were hospitalized with injuries and bruises.

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x)