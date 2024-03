Imagini spectaculoase din Islanda, unde curg râuri de lavă, în urma erupției vulcanului din Peninsula Reykjanes (VIDEO)

Imagini Spectaculoase din Islanda, unde vulcanul din Peninsula Reykjanes a erupt sâmbătă, pentru a patra oară din decembrie.

Institutul de Meteorologie Islandez (IMO) a raportat că fenomenul s-a produs în sud-vestul insulei, colorând cerul în nuanțe impresionante de roșu. În plus, erupția a deschis o fisură în pământ, cu o lungime de aproximativ 3km, între munții Stóra-Skógfell și Hagafell, pe Peninsula Reykjanes.

Locul erupției se află la câțiva kilometri nord-est de Grindavik, un oraș de coastă cu 3.800 de locuitori, situat la aproximativ 50km sud-vest de capitala Islandei, Reykjavik.

WATCH: Volcano erupts in Iceland — Essential Filmworks 🇺🇸 (@Real_EF_News)

În imaginile postate pe platforma X, se văd râuri impresionante de lavă incandescentă și nori de fum dens. Conform IMO, erupția este evaluată ca fiind cea mai semnificativă dintre cele patru recente, având în vedere volumul de magmă eliberat.

Watch giant fountains of lava as Iceland’s Reykjanes volcano erupts again — BBC Breaking News (@BBCBreaking)

Stare de urgență în Islanda

Autoritățile au declarat stare de urgență. Sute de persoane au fost evacuate din spa-ul termal Blue Lagoon, una dintre principalele atracții turistice ale Islandei, când a început erupția, a spus postul național de difuzare RUV.

Cu peste 30 de vulcani activi, Islanda este o destinație de top pentru turismul vulcanic, atrăgând anual mii de vizitatori fascinați de forța naturii. Deși erupțiile din Peninsula Reykjanes sunt caracterizate de fisuri și rareori conduc la explozii masive sau dispersii mari de cenușă, ele pot continua pe perioade extinse, determinând autoritățile să ia măsuri de precauție pentru protecția comunităților și infrastructurii.