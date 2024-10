Incident grav în Nepal. Două autobuze au căzut în râu în timpul unei alunecări de teren

Două autobuze au căzut într-un râu din Nepal în timpul , iar zeci de oameni au murit și alte zeci sunt date dispărute.

Inițial, numărul estimat al călătorilor din autobuz era de 65, dar după verificări s-a stabilit că 62 de persoane se aflau în cele două autobuze. 25 de cadavre au fost recuperate, 37 de persoane sunt date dispărute, iar trei pasageri au reușit să se salveze singuri, conform

„Trei pasageri au reuşit să iasă înotând din râu, iar cadavrele a 25 au fost recuperate”, a indicat Indradev Yadav, şeful districtului Chitwan.

Forțele de securitate nepaleze și o echipă indiană formată de 12 persoane vor continua misiunea de căutare, dar încă nu se cunoaște locul în care s-ar afla cele două autobuze și călătorii care s-au aflat în ele.

