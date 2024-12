Indonezia, lovită de inundații. Cel puțin 10 persoane au murit (VIDEO)

de inundații catastrofale în urma cărora cel puțin 10 persoane și-au piedut viața și alte două sunt date dispărute.

, din Java de Vest se aflaă sub ape, iar rafalele puternice de vânt, alunecările de teren din circa 40 de subdistrice au dus la evacuarea a aproximativ 900 de familii, conform

Militari și polițiști au continuat să evacueze și să caute persoanele date dispărute.

Massive floods due to extreme rainfall in Sukabumi of West Java, 🇮🇩 (04.12.2024)

If it continues like this, tomorrow people will be flowing in its place. We have to take action right now.

— Neeraj ( Writer/YouthMindset4Peace) #ActOnClimate (@Neeraj10z)