Inelul de logodnă a lui Meghan Markle ascunde o poveste inedită. Cât valorează bijuteria

pe care l-a primit de la Prințul Harry are o poveste foarte interesantă. Pe lângă valoarea materială pe care o are bijuteria, iată că are și o valoare sentimentală extrem de puternică. Are diamante și se numără printre cele mai populare accesorii care au existat în Casa Regală.

Ce legătură are bijuteria cu Prințesa Diana

Inelul de logodnă are legătură cu Prințesa Diana, dar și cu momentul în care Harry a realizat că Ducesa de Sussex este aleasa inimii sale, potrivit .

Bijuteria a fost gândită de Harry și a fost realizată cu ajutorul companiei de bijuterii Cleave & Co pentru a crea inelul special. Acesta are un diamant din Botswana, locul pe care cei doi l-au vizitat împreună și locul în care Meghan ar fi fost cerută, de fapt, pentru prima dată de soție.

Însă, alături de diamantul din centrul bijuteriei, se află încă două diamante de dimensiuni mai mici, care fac parte din colecția inedită a Prințesei Diana.

Prințul Harry chiar a povestit de curând cum și-a dat seama că Ducesa de Sussex este sufletul său pereche.

Potrivit unor surse, inelul de logodnă a lui Meghan Markle ar fi fost moștenire de la Prințesa Diana pentru Prințul Harry, care, ulterior, ar fi ales să i-l ofere fratelui său, Prințul William pentru a o cere pe Kate Middleton în căsătorie.

„Inelul pe care i l-am oferit conține două diamante din colecția mamei mele. Le-am ales pentru a mă asigura că ea este cu noi în această călătorie pe care am ales să o începem împreună”.

Cât costă inelul lui Meghan Markle

Mulți se întreabă cât a costat inelul de logodnă. Meghan Markle a ales să modifice bijuteria, în anul 2019. Ducesa s-a afișat cu noua bijuterie în cadrul paradei Trooping the Colour, la scurt timp după ce a devenit mamă.

Inițial, bijuteria a avut 3 diamante plasate pe o bandă din aur galben, iar după modificări, acestea au fost montate pe o bandă subțire înconjurată de diamante mici. Noua bandă a inelului ar fi fost un cadou din partea Prințului Harry și reprezintă simbolul eternității.

Zack Stone, director la Steven Stone Jewellers a dezvăluit că diamantul din centrul inelului ar cântări între 3 și 4 carate. De asemenea, cele două diamante ar avea între 05 și 0,75 carate, potrivit .

Cât despre costul bijuteriei, mai multe surse susțin că bijuteria ar valora în jur de 160.000 de dolari.