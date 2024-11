Cezar Ouatu și-a cerut iubita în căsătorie. Cum a avut loc cererea și cum arată inelul de logodnă

a cerut-o în căsătorie pe iubita sa în timpul unei vacanțe în Grecia. Momentul emoționant a fost privit de zeci de oameni.

Cei doi formează un cuplu de aproape cinci ani

Cezar și Raluca formează un cuplu de aproape cinci ani, iar astăzi, artistul a făcut pasul cel mare. În timpul vacanței lor în Grecia, acesta a cerut-o în căsătorie, fără un scenariu plănuit înainte, potrivit

Cezar spune că a fost o zi cu emoții și totul a fost spontan, chiar dacă își dorea să facă acest pas. A dat vestea cea mare pe contul de socializare, unde a atașat mai multe imagini realizate în locul în care a avut loc cererea în căsătorie.

„Am întrebat-o: Nu A spus: Da! Emoții, lacrimi de fericire, iubire, voce tremurândă, un scenariu improvizat, o locație și reacția oamenilor din jur din Laguna Albastră demne de Oscar (total neregizat și extrem de natural). Este despre dedicare, înțelegere, iubire și respect. Dumnezeu ne iubește”, a scris Cezar Ouatu, pe Instagram.

„Sunt extrem de dedicat acestei relații. Mă văd tată alături de aceasta femeie. Ne dorim foarte mult. Este un om simplu, o arta sa găsești simplitatea într-un om. Este ideală. Simt cu adevărat că este ceea ce trebuie și ceea ce am nevoie o viață întreagă”, declara recent Cezar Ouatu, la Antena Stars.

Ce spunea Cezar Ouatu în urmă cu doi ani despre iubita sa

Legătura dintre cei doi a fost foarte strânsă încă de la începutul relației, iar în urmă cu doi ani, a vorbit despre relația cu partenera lui.

„În primul rând este înțelegătoare. Și eu sunt foarte mișto, la modul la care am făcut multe greșeli în viață. Am avut relații destul de lungi, dar cu Raluca este o chimie pe care nu am mai avut-o. Ne susținem foarte mult în proiectele personale. Mie îmi place să gătesc, să lucrez în grădină, fiecare are ceva de făcut. Suntem mai căsătoriți decât unii care au acte și asta din punctul de vedere al înțelegerii și al chimiei. Mă înțeleg cu Raluca fără să vorbim prea mult.

Eu am început să nu mai am răbdare, adică în sensul bun, deci nu mai stau să mă cert, las de la mine. Îmi văd de treburile mele, nu prea avem motive reale de ceartă. Am învățat ceva de la italieni chiar dacă Raluca mă contrazice: mai bine singur decât prost însoțit. Se înțelege bine și cu mama chiar dacă ea nu se bagă în treaba noastră. Mama este o eroină pentru mine și arată bine la 80 de primăveri”, a declarat Cezar Ouatu pentru Fanatik. Citeşte întreaga ştire: Cezar Ouatu și-a cerut iubita în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă. „Un scenariu improvizat, o locație și reacția oamenilor din jur”