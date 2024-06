Influencer condamnat la închisoare după ce a înscenat prăbușirea unui avion pentru vizualizări (FOTO, VIDEO)

Un influencer care a înscenat prăbușirea unui avion în California pentru a posta pe Youtube un videoclip cu el când se parașutează a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru că a obstrucționat ancheta prin distrugerea resturilor de aeronavă, relatează .

Trevor Daniel Jacob (30 de ani), pilot și parașutist cu experiență, a pledat vinovat în instanță, în luna iunie, pentru acuzația de distrugere cu intenția de a obstrucționa o anchetă federală.

Videoclipul intitulat „I Crashed My Airplane” („Mi-am prăbușit avionul”) a apărut în decembrie 2021, înscenând o defecțiune la motorul avionului de mici dimensiuni deasupra parcului național Los Padres din comitatul Santa Barbara, California. Purtând parașută, bărbatul a sărit din avion și a imortalizat momentul.

