Întrebarea-capcană pe care Elon Musk o folosește la interviurile de angajare pentru a afla dacă un candidat minte

Există o întrebare la interviul de angajare pe care mulți experți în recrutare o folosesc pentru a prinde mincinoșii – și chiar și Elon Musk a recunoscut că o folosește, potrivit .

Musk, fondatorul Space X și CEO-ul Tesla, a recunoscut în 2017 că pune aceeași întrebare fiecărui candidat pe care îl intervievează.

„Spuneți-mi despre unele dintre cele mai dificile probleme la care ați lucrat și despre cum le-ați rezolvat.”

El a spus la Summitul Guvernului Mondial din 2017 că folosește întrebarea pentru a elimina mincinoșii – iar studiile de cercetare privind tehnicile de interviu îi susțin metoda.

„Managementul asimetric al informațiilor” (AIM) este o tehnică de interviu concepută pentru a oferi persoanei intervievate un mijloc clar de a demonstra că spune de fapt adevărul despre experiența sa, oferind informații detaliate.

Un studiu publicat în Journal of Applied Research in Memory and Cognition în decembrie 2020 a dezvăluit mai multe abordări pentru depistarea mincinoșilor bazate pe tehnica interviului de angajare.

Dacă un solicitant este capabil să răspundă la întrebarea deschisă a lui Musk cu un răspuns specific și detaliat, este mai mult ca probabil să spună adevărul.

„Detaliile mici sunt sângele vital al investigațiilor criminalistice și pot oferi anchetatorilor fapte de verificat și martori de chestionat”, a scris Cody Porter, unul dintre autorii studiului, într-un articol.

„Dacă oferă declarații mai lungi și mai detaliate despre evenimentul de interes, atunci anchetatorul va fi mai capabil să detecteze dacă spun adevărul sau mint”, a explicat Porter. „În contrast, mincinoșii doresc să-și ascundă vinovăția.”

„Aceasta înseamnă că au mai multe șanse să rețină informații strategic ca răspuns la metoda AIM.

„Presumarea lor aici este că furnizarea de mai multe informații va face mai ușor pentru investigator să detecteze minciuna lor, deci, în schimb, oferă mai puține informații”.

Procesul de angajare al lui Musk este unic. În loc să caute o facultate – sau chiar o diplomă de liceu, el caută „dovezi de abilități excepționale” atunci când vine vorba de angajarea de personal nou.

„Dacă există un istoric de realizări excepționale, atunci este probabil ca asta să continue în viitor”, a spus el.

Acesta este motivul pentru care Musk pune aceeași întrebare fiecărui intervievat – pentru că este ușor să minți într-un CV, dar mai greu să inventezi o minciună detaliată pe loc.