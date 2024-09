Inundațiile au distrus și investiția de 500 de milioane de dolari din Acapulco. Cel puțin opt oameni au murit (FOTO)

Cel puțin opt persoane au murit și alte câteva zeci sunt date dispărute în urma inundațiilor din Mexic, care devastat și stadionul de 500 de milioane de dolari din Acapulco, potrivit .

Arena GNP Seguros, care a fost inaugurată în 2022 și a costat 500 de milioane de dolari, a fost inundată iar celelalte terenuri din complex au fost acoperite de ape aproape complet.

Complexul din Acapulco este locul care găzduiește, în februarie, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul ATP.

Arena principală are peste 10.000 de locuri și a fost folosită și pentru concerte și alte evenimente.

Was in Acapulco 4 months ago… Look at the difference at the tennis venue after the recent hurricane

— John Horn (@SportsHorn)