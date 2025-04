Fostul premier britanic Boris Johnson a fost atacat de un ștruț. Reacția acestuia (VIDEO)

Fostul premier britanic se află în vizită în Texas, loc în care a fost atacat de un ștruț. Întreg momentul a fost filmat de soția sa care se amuza pe seama lui.

se află într-o vacanță de familie în Texas, unde a vizitat un parc natural. Acesta admira un ștruț de la fereastra deschisă a mașinii, iar atunci când s-a apropiat brusc l-a ciupit de mână. Unul dintre copiii lui era alături și a început să râdă copios, conform

Soția sa, Carrie Johson, a surprins întreaga scenă amuzantă și a postat videoclipul pe rețelele de socializare: „Prea amuzant pentru a nu împărtăși”, a scris aceasta, iar în filmare se audea soțul ei care a avut o reacție complet surprinzătoare.

Din fericire, Johson nu a suferit nicio rană, dar videoclipul în care apare a devenit viral în foarte scurt timp.

Boris Johnson Gets Unexpectedly Attacked by Ostrich in Texas!

— NEXTA (@nexta_tv)