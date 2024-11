Iohannis, la 1.000 de zile de război în Ucraina: „România va continua să o sprijine pentru a obține victoria”

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis marți, cu ocazia împlinirii a 1.000 de zile de război în Ucraina, că România va continua să sprijine Ucraina.

„Am ajuns la 1.000 de zile de război ilegal împotriva Ucrainei.

România va continua să sprijine Ucraina şi poporul său curajos pentru a obţine victoria şi o pace dreaptă şi durabilă, stabilitate şi rezilienţă economică, integrarea în UE şi NATO”, a scris Iohannis pe X.

Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns, marţi, la cea de-a 1.000-a zi.

We’ve reached #1000 days of illegal war against . Romania 🇷🇴 will continue to support Ukraine 🇺🇦 and its brave people to achieve victory and a just and lasting peace, economic stability and resilience, EU and NATO integration.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)