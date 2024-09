Israelul ripostează împotriva Hezbollah: Raiduri aeriene masive în sudul Libanului (VIDEO)

Forțele israeliene au intensificat operațiunile militare în noaptea de sâmbătă spre duminică, lovind mii de rampe de lansare de rachete din sudul Libanului. Această acțiune este un răspuns la atacurile cu rachete ale Hezbollah, care au vizat teritoriul israelian.

Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, au fost atacate „180 de ținte” în sudul Libanului, ca răspuns la aproximativ 90 de rachete lansate de Hezbollah. Imaginile cu exploziile masive din regiune au fost răspândite pe rețelele sociale, descriind o lumină atât de puternică încât „părea că soarele era pe cer.”

Israelul a lansat 400 de atacuri asupra Libanului sâmbătă, iar Hezbollah a răspuns cu rachete către baza Ramat David, aproape de orașul Haifa. Aceasta este cea mai intensă răfuială dintre cele două părți de la începutul conflictului cu Gaza.

