Italia: Noi informații în cazul italianului acuzat că și-a ucis iubita româncă, în urmă cu doi ani. El contestă expertiza medico-legală

Bărbatul de 47 de ani, acuzat că şi-a iubita româncă în casa lor din Pescara, , în ianuarie 2023, s-a declarat nevinovat. El contestă , scrie .

Ce s-a întâmplat

Alina Cozac, în vârstă de 42 de ani, de origine română, a fost găsită moartă în locuința din Spoltore, provincia Pescara, unde locuia împreună cu De Martinis, în urmă cu doi ani.

Bărbatul a sunat la urgențe și a spus că femeia a suferit un stop cardio-respirator.

Cu toate acestea, în urma investigațiilor și a autopsiei efectuate, sub coordonarea medicului legist Ildo Polidoro, s-a stabilit că moartea Alinei a fost cauzată de o asfixie mecanică violentă, provocată prin strangulare, mai scrie sursa citată.

În septembrie 2023, De Martinis a fost arestat, fiind acuzat că el ar fi fost cel care i-a luat viața femeii.

Bărbatul neagă tot

„Nu am ucis-o pe Alina. În acea noapte i s-a făcut rău și am chemat imediat salvarea. Am asistat la toate încercările de a-i salva viața, au intubat-o cu mare dificultate și au aplicat toate manevrele de resuscitare cu maximă energie. O iubeam, pentru ea mi-am lăsat soția și copiii. Eram împreună de 17 ani, a fost o relație cu suișuri și coborâșuri, am avut și discuții, dar niciodată nu a existat vreo urmă de violență, nici din partea ei, nici, mai ales, din partea mea”, a spus De Martinis marți, în fața instanței.

„Nimic mai fals și absurd. Alina nu își cumpărase niciun bilet, nu își făcuse niciun plan clar pentru a pleca. Voia doar să își viziteze prietena și să petreacă puțin timp cu ea. Nu aș fi avut nimic împotrivă și, chiar dacă ar fi decis să mă lase și să se mute la Bosco sau în altă parte, i-aș fi respectat alegerea. M-ar fi durut, poate aș fi suferit, dar ne-am fi despărțit într-un mod civilizat, cu respect”, a mai spus bărbatul.

Procesul în care este judecat pentru moartea femeii are loc la Curtea cu Juri din Chieti. El este în desfășurare din luna iulie a anului trecut.

Următorul termen în proces a fost programat pentru 25 februarie.