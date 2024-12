Joe Biden a ațipit la o conferință cu liderul africanilor în Angola. Vizită în premieră facută de un șef al Casei Albe

a fost surprins în timp ce e a ațipit la o conferință cu liderii africani în Agola, o țară pe care un șef al Casei Albe o vizitează în premieră.

din cursa prezidențiale, în vară, după ce partidul său își făcea griji că din cauza vârstei nu va putea face față exigențelor funcției în următorii patru ani. El a făcut o vizită în premieră în Angola, fiind prima dată când un președinte american vine în această țară, dar și prima deplasare a unui președinte american în Africa din 2015, conform

Președintele SUA s-a întâlnit cu liderii din Angola, Congo, Zambia și Tanzania și toți au participat la o reuniune pentru a discuta despre proiectul de infrastructură Lovito Crriodor care ar putea transporta minerale vitale din Congo și Zambia către Occident pe cale ferată. SUA a oferit un împrumut de 550 de milioane de dolari pentru acest proiect.

În timpul discuției, Joe Biden a fost surprins moțăind, din cauza diferenței de fus orar și a călătoriei lungi.

Angola a avut relații strânse cu Rusia și China, dar țara s-a apropiat de Occident. China a investit sume foarte mari de bani în Angola, iar Washingtonul spune că respectă mai mult interesele țările din Africa. Dar, Beijingul este acuzat că împovărează țara cu datorii care nu vor putea fi achitate.

