Joe Biden a mai făcut o gafă. Ce a citit de pe prompter în timpul unui discurs (VIDEO)

Preşedintele american Joe Biden, candidatul democraților pentru un nou mandat la alegerile din noiembrie, a făcut o nouă gafă în timp ce susținea un discurs despre efectele schimbărilor climatice.

Vorbind la Washington, la un centru de Operațiuni de Urgență, Biden a citit de pe prompter: „Căldura extremă e prima cauză a mortalităţii legate de condiţiile meteo în SUA, depăşind inundaţiile, uraganele şi tornadele la un loc”.

Apoi a citit propoziția „spune din nou”, instrucțiune care îi era adresată lui pentru a sublinia ideea. Momentul video cu gafa a devenit rapid viral în online-ul american.

Biden read the phrase „say that again” from the teleprompter

