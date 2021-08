Joe Biden ar fi ațipit în timpul întâlnirii cu Naftali Bennett. Imagini virale după întâlnirea dintre președintele SUA și premierul Israelului (VIDEO)

Președintele SUA, Joe Biden, l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Naftali Bennett, într-o premieră de la învestirea noului guvern din Israel, însă vizita a fost marcată de un moment mai puțin obișnuit – liderul american a dat impresia că a ațipit în timpul declarațiilor pe care le susțineau cei doi oficiali în Biroul Oval.

Imaginile de la eveniment au făcut înconjurul internetului. În timp ce premierul israelian își susținea discursul, președintele SUA a dat impresia că a adormit. Joe Biden a ținut capul plecat zeci de secunde, a închis ochii și a stat cu mâinile împreunate, fără să aibă vreo reacție.

Când Naftali Bennett a terminat de vorbit, Joe Biden a ridicat privirea și i-a mulțumit oficialului israelian.

WATCH: Joe Biden appears to doze off in the middle of a meeting with Israeli Prime Minister Naftali Bennett pic.twitter.com/2778gJGZI2

— The Post Millennial (@TPostMillennial) August 28, 2021