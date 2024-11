Kamala Harris l-a sunat pe Donald Trump pentru a îl felicita pentru victorie. Vicepreședinta a vorbit despre un transfer pașnic al puterii

l-a sunat miercuri pe Donald Trump pentru a îl felicita pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale, conform unui consilier al candidatei.

Kamala Harris și-a recunoscut înfrângerea

Vicepreședinta i-a vorbit viitorului președinte despre importanța unui transfer pașnic al puterii și a faptului că trebuie să fie un președinte pentru toți americanii, conform

Donald Trump a obținut un al doilea mandat la preșidenția SUA, după ce și-a asigurat 277 de electori, la o diferență de cinci milioane de voturi față de

Fostul magnat al imobiliarelor devine al doilea președinte din istoria Statelor Unite, după democratul Grover Cleveland, în 1893, care se întoarce la Casa Albă. Donald Trump a apărut în fața susținătorilor săi pe fundalul cântecului patriotic „Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite”, al lui Lee Greenwood.

„America ne acordă un mandat mai puternic ca niciodată. E o funcție formidabilă! Fără seamăn. E cea mai importantă slujbă din lume. Va urma o epocă de aur pentru America”, a declarat candidatul republican.

Trump a realizat acest moment înainte să își revendice victoria

La acel moment, Trump câștigase trei state decisive, respectiv Carolina de Nord, Georgia și Pennsylvania, însă doar postul conservator Fox News și publicația The Hill îl declaraseră învingător.

Fiul său, Eric Trump, l-a surprins într-o fotografie exersându-și discursul de victorie, cu puțin timp înainte de a urca pe scenă. Era ora 2:25, în miez de noapte în Florida. Abia după trei ore, când au sosit și rezultatele din alt stat cheie, Wisconsin, Trump a fost confirmat câștigător și de Associated Press, CNN și The New York Times.

„Voturile noastre vin din toate colțurile – sindicate, afro-americani, hispanici, americani de origine asiatica, araba, musulmani. Îi avem pe toți. O frumusețe… E o realiniere istorică prin care cetățeni din toate categoriile se unesc în jurul unui nucleu de bun-simt. Știți, suntem partidul bunului simt”, a zis Donald Trump.

„Mulți oameni mi-au spus că Dumnezeu mi-a cruțat viața cu un motiv, să salvez America și să îi redau măreția”, a mai spus republicanul.