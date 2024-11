Kievul a fost vizat de un nou atac masiv cu drone. Zece clădiri avariate, inclusiv un centru medical și blocuri de locuințe (FOTO, VIDEO)

Fragmente din dronele rusești doborâte de ucraineni au rănit cel puțin două persoane și au avariat mai multe clădiri în capitala Kiev, în timpul nopții, au anunțat oficialii locali, joi, potrivit .

Fragmentele de dronă au avariat 10 clădiri din Kiev, inclusiv un centru medical și unul de business, spune Serhiy Popko, șeful administrației militare din oraș.

Atacul a provocat un incendiu într-un restaurant aflat la al 33-lea etaj dintr-o clădire din înstăritul cartier Pechersk, iar în alte zone din oraș au fost avariate trei clădiri rezidențiale, a precizat Popko.

Een nacht van terreur tegen de burgers van Kyiv🇺🇦. Aanvallen op woongebouwen en slapende mensen. De downtown wolkenkrabber ‘Jack House’ voor en na de aanval. Drone-aanvallen zonder militaire betekenis. Puur terrorisme. De dagelijkse routine in 🇺🇦, zie de kalender van vorige week.

Oficialul spune că în timpul atacului de peste noapte au fost doborâte peste 30 de drone în zona capitalei ucrainene.

„În prezent, nu există nicio alertă de raid aerian în Kiev. Însă în spațiul aerian al Ucrainei există drone care s-ar putea deplasa spre Kiev”, a avertizat el într-un mesaj pe Telegram.

Kyiv last night.

Each night, Russia attacks our peaceful cities.

Today, six Kyiv districts suffered damage from the Russian drone strike.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)