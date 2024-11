Klaus Iohannis îl felicită pe Donald Trump: „România este un Aliat Strategic puternic și devotat al SUA”

Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Donald Trump, miercuri, pe X, pentru la alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pe X.

„Felicitări, președinte ales Donald Trump, pentru victoria dumneavoastră! România este un Aliat Strategic puternic și devotat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace și prosperitate pentru ambele noastre țări și dincolo de acestea, apărând interesele noastre comune”, a afirmat Klaus Iohannis.

În iunie 2017, Klaus Iohannis devenea primul șef de stat din Europa Centrală și de Est primit la Casa Albă de Donald Trump. Liderul român a mai efectuat o vizită acolo în primul mandat al republicanului, în august 2019.

Trump este al doilea președinte din istoria Statelor Unite care câștigă două mandate neconsecutive, după Grover Cleveland în secolul al XIX-lea. În 2020, republicanul a fost învins de Joe Biden.

Congratulations, president-elect , for your victory! is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint 🇷🇴 – 🇺🇸 efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)