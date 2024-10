Liderul propus de Volodimir Zelenski pentru intermedierea unor discuții de pace între Rusia și Ucraina: „Asta este valoarea lui uriașă în orice conflict”

India poate ajuta la intermedierea unui final pentru războiul Rusiei din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, luni, potrivit .

Narendra Modi, propus de Volodimir Zelenski pentru intermedierea discuțiilor de pace

Liderul ucrainean a declarat pentru The Times of India că New Delhi este un jucător global cheie și ar putea aduce Moscova la masa negocierilor.

„Modi este prim-ministrul unei țări cu adevărat uriașe din perspectiva populației, economiei, influenței și impactului”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Modi poate influența finalul războiului din Ucraina. Asta este valorea lui uriașă în orice conflict, asta este valoarea uriașă a Chinei”, a adăugat președintele Ucrainei.

Ucraina vede tot mai tare India – cea mai populată națiune a lumii, care promovează de multă vreme o politică de nealiniere în relațiile sale internaționale – ca fiind intermediarul ideal în tratativele cu Kremlinul.

Deși New Delhi s-a abținut din a condamna invazia Rusiei în Ucraina și a căutat o relație prietenoasă cu Moscova, s-a exprimat totuși pentru respectarea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. Cu ocazia unei vizite efectuate în capitala ucraineană în august, premierul Narendra Modi a promis să fie „un prieten” al Kievului și să ajute la concretizarea unui acord de pace.

Discuțiile dintre Rusia și Ucraina ar putea avea loc în India

Zelenski a semnalat, luni, că este deschis la un scenariu în care discuțiile de pace să fie conduse de New Delhi, spunând că „fără îndoială” acestea s-ar putea desfășura în India.

Pe de altă parte, liderul ucrainean a menționat că India ar putea presa Moscova în alte moduri, inclusiv prin „blocarea economiei ruse, blocarea resurselor energetice ieftine, blocarea complexului industrial de apărare al Rusiei”.