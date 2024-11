Macron se arată gata să colaboreze cu Donald Trump „pentru mai multă pace și prosperitate”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Liderul francez i-a transmis un mesaj președintelui ales al Statelor Unite, miercuri dimineață, pe X.

„Felicitări Președintelui Donald Trump. Gata să lucrăm împreună așa cum am făcut-o timp de patru ani. Cu convingerile dumneavoastră și ale mele. Cu respect și ambiție. Pentru mai multă pace și prosperitate”, a scris Emmanuel Macron.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)