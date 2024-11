Manifestații antisemite la universitățile Yale și New York. Zeci de protestatari pro-palestinieni au fost arestați

Zeci de protestatari au fost arestați luni, 22 aprilie, la demonstrațiile de la Universitatea Yale din Connecticut și de la Universitatea New York din Manhattan, în timp ce războiul din Gaza a continuat să reverbereze în campusurile universitare americane, informează .

After the Yale University police arrested 60 pro-Palestinian demonstrators — 47 of them students — who had pitched a weekend-long encampment on a plaza at the center of campus, protests continued on Monday.

Universitatea Columbia a anulat luni cursurile față în față, ca răspuns la protestatarii care au instalat tabere de corturi în campusul său din New York săptămâna trecută.

Protestatarii au blocat traficul în jurul campusului Yale din New Haven, Connecticut, cerând ca școala să renunțe la producătorii de arme militare. Polițiștii au arestat peste 45 de protestatari, conform publicației Yale Daily News, administrată de studenți.

The arrests of more than 100 students at a pro-Palestinian demonstration at Columbia University last week has unleashed a wave of activism across other campuses, including Yale, Stanford, NYU and more. Here are scenes from the protests.

Ofițerii au atacat mulțimea de la Universitatea din New York, la scurt timp după lăsarea serii, în timp ce sute de protestatari au sfidat timp de ore întregi avertismentele universității că riscă să suporte toate consecințele dacă nu vor părăsi piața în care s-au adunat.

În timp ce se luptau cu ofițerii de poliție, protestatarii scandau: „Nu ne vom opri, nu ne vom odihni. Dezvăluiți, Cesionați”.

New York police arrested around 100 students and staff members who were taking part in pro-Palestine protests on campus. NYPD violently stormed the university and tore down tents that had been part of an occupation.

Arrests also occurred at Yale University and Columbia…

— red. (@redstreamnet)