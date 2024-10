Marcel Ciolacu, la conferința cu Dorin Recean: „Avem împreună un singur obiectiv, integrarea Republicii Moldova în UE”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în conferința comună pe care a susținut-o la Chișinău cu omologul său moldovean, Dorin Recean, că cea mai mare provocare cu care se confruntă atât Republica Moldova, cât și România este cea economică, în contextul crizei de securitate:

“Am un sentiment de mândrie că am ajuns să ne cunoaștem atât de bine, să fim atât de implicați și eu sincer vreau să vă felicit.

Știu provocările pe care le are România, sunt provocările pe care le are întreaga Europă. Nu facem abstracție de contextul internațional și de crizele de securitate din acest moment din Europa, din Orientul Mijlociu. Normal că provocările cele mai mari sunt în zona economică. Mai mult, în România și în Republica Moldova avem an electoral”.

Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Dorin Recean pentru că Republica Moldova a rămas fermă pe drmul european al Republicii Moldova.

“Cred cu tărie că acest drum european va duce la bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. Între România și Republica Moldova este mai mult decât o relație de fond. Eu nu cred în fratele mai mic, fratele mai mare, dimpotrivă, suntem frați și avem împreună un singur obiectiv: integrarea Republicii Moldova în UE. Avem ca și comparație 20 de miliarde de euro se investesc în acest an în România. Asta înseamnă integrarea în UE”.