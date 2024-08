Marea Britanie, marcată de cele mai mari violențe din ultimii 13 ani, după uciderea a trei fetițe la Southport. Protestatarii au încercat să incendieze un hotel de migranți și s-au bătut cu forțele de ordine (FOTO, VIDEO)

Regatul Unit se confruntă cu cel mai mare val de violențe din ultimii 13 ani, iar protestatarii dreptei radicale iau în vizor comunități de minorități etnice și solicitanți de azil din toată țara. Începând de sâmbătă noapte au fost arestate peste 140 de persoane, potrivit .

Moartea celor trei fetițe înjunghiate la începutul săptămânii trecute într-un atac la Southport a declanșat un val de violențe în Anglia. Suspectul atacului este Axel Rudakubana (17 ani), din Lancashire, dar pe rețelele sociale au fost răspândite dezinformări și se susține în mod fals că acesta ar fi fost un solicitant de azil care a ajuns în Regatul Unit pe o barcă, potrivit .

Cel puțin 100 de persoane au fost arestate după violențele de sâmbătă de la Hull, Liverpool, Stoke-on-Trent, Nottingham, Bristol, Manchester și Belfast.

La Rotherham, circa 700 de persoane s-au adunat în fața unui hotel care găzduiește solicitanți de azil, încercând să incendieze unitatea de cazare. Demonstranții au aruncat în forțele de ordine cu bucăți de lemn, sticle, scaune și extinctoare de incendiu.

„Scoateți-i afară!”, scandau protestatarii.

