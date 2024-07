Meghan Markle a fost în vizită la un spital de copii cu o ținută de mii de dolari. „Sperăm că a donat și bani” (FOTO/VIDEO)

a mers în vizită la un spital de copii din Los Angeles, a vorbit cu pacienții, cu părinții și le-a citit povești micuților. Dar, pe lângă gestul emoționant făcut de ducesa de Sussex, fanii ei au observat că aceasta purta o ținută deosebit de scumpă și a fost criticată pentru acest lucru.

Cât costă ținuta ducesei de Sussex

le-a citit povești copiilor, a stat de vorbă cu ei, iar gestul ei a emoționat unele persoane. Altele, au remarcat ținuta inadecvată, după cum spun ei, pe care o îmbrăcat-o pentru vizită. Ținuta pe care a ales-o este foarte scumpă și interunați spun că nu este potrivită pentru o vizită la un spital de copii, conform

Meghan Markle's surprise visit to the Children's Hospital Los Angeles, supporting the Make March Matter campaign, made a heartwarming impact on the young patients.

Meghan a purtat o orchie de mătase cu flori, realizată de Oscar de la Renta care a costat 3.400 de dolari. În picioare a avut o pereche de balerini negri de la Aquazzura, care este marca ei preferată și o astfel de încălțăminte costă 800 de dolari. Presa vorbește despre faptul că ducesa de Sussex are o colecția de pantofi de la Aquazzuro care ajung la valoarea de cel puțin 17.000 de lire sterline.

Meghan Markle makes a surprise visit to the Children's Hospital of Los Angeles to read books and visit young patients as part of the Make March Matter campaign.

Meghan, criticată de către internauți

Pe lângă rochia scumpă, Meghan a asorat-o cu niște bijuterii prețioase, deloc ieftine, drept pentru care ținuta ei a ajuns la mii se dolari.

Internauții au criticat-o pentru felul în care s-a îmbrăcat, spunând că sunt prea scumpele hainele pentru o vizită la niște copii bolnavi.

„Sperăm că a donat și bani, nu doar a citit povești!”;

„Ar fi putut să renunțe măcar la bijuteriile scumpe!”;

„Frumoasă ținută, însă nepotrivită pentru această vizită”, sunt unele dintre comentarii.