Melania Trump a anunțat ce va face după învestirea soțului ei. Unde va locui pe timpul mandatului

Melania Trump a anunțat ce va face după ce Donald Trump va fi învestit în funcție, în data de 20 ianuarie, dar și unde va locui pe perioada celui de-al doilea mandat.

Unde va locui Melania Trump

a spus că ea va locui oriunde va fi nevoie, fie că este vorba de New York, Palm Beach sau Casa Albă, informează

„Voi fi la Casa Albă. Şi când va trebui să fiu la New York, voi fi la New York. Acelaşi lucru pentru Palm Beach”, a declarat Melania Trump.

În timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, soția sa nu a venit imediat la Washinton, ci a rămas la New York până când fiul lor, care atunci avea 11 ani, și-a încheiat anul școlar.

Melania Trump nu a avut prea multe apariții în timpul celei de-a treia campanie electorală a lui Trump, dar nici pe parcursul procesului penal al acestuia în New York.

„Unii oamenii mă văd doar ca pe soţia preşedintelui, dar sunt propria mea persoană, sunt independent. Nu sunt întotdeauna de acord cu ceea ce spune sau face soţul meu (…) Îi dau sfaturi, uneori mă ascultă, alteori nu, dar e OK”, a mai transmis Melania Trump.

Planurile viitoarei Prime Doamne a SUA

După învingerea Kamalei Harris și câștigarea alegerilor de anul trecut de către Donald Trump, au apărut diferite speculații cum că Melania ar vrea să nu mai meargă alături de el la Casa Albă. Zvonurile au părut credibile pentru că au existat discuții legate de faptul că cei doi ar avea probleme în căsnicie.

Melania Trump își dorește să se implice mai multe în campania „Be Best” privind bunăstarea copiilor, la care a participat în primul mandat al lui Trump.

Viitoarea Primă Doamnă a SUA a publicat o carte a memoriilor sale în care apără dreptul la avort și își dorește să lanseze de zi cu zi la întoarcerea la Casa Albă.