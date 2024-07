Mesajul pe care Arhiepiscopul de Canterbury l-a transmis, de Paște, despre Prințesa Kate

Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a transmis un mesaj în timpul predicii sale din Duminica Paștelui, unde a recunoscut lupta împotriva cancerului a Regelui Carol și a Prințesei de Wales.

Mesajul transmis de Arhiepiscopul de Canterbury cu privire la boala de care suferă regele Charles și Prințesa Kate

„În fiecare dintre viețile noastre, există momente care ne schimbă pentru totdeauna”, a spus el. “Cu toții am urmărit, am empatizat și am simțit demnitatea Regelui și a , când au vorbit despre boala lor și făcând acest lucru, prin lipsa lor de egoism, prin harul și credința lor, i-au ambiționat și pe mulți alții”, a mai spus el. Arhiepiscopul de Canterbury a transmis mesajul la Catedrala Canterbury, din comitatul englez Kent, informează .

Arhiepiscopul de Canterbury este cel mai important episcop al Angliei și liderul mondial al Bisericii Anglicane.

Regele Charles a participat la tradiţionala ceremonie religioasă oficiată cu ocazia Paştelui

Deși existau zvonuri că Regele Charles al III-lea nu va a participa la tradiţionala ceremonie religioasă oficiată cu ocazia Paştelui, iată că . Aceasta a fost prima sa apariţie publică importantă după ce a anunţat în urmă cu două luni că are cancer.

În imaginile surprinse de fotografi, monarhul era foarte vesel și saluta cu încântare mulțimea prezentă.

În comparație cu alți ani, când obișnuiau să parcurgă drumul până la capelă pe jos, de data aceasta Regele Charles și Regina Camilla au sosit la slujbă cu mașina.