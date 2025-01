Mesajul prințului William pentru Kate, după ce a împlinit 43 de ani. „Pentru cea mai incredibilă soție și mama”

împlinit 43 de ani, ieri, 9 ianuarie, iar prințul William a postat un mesaj emoționant care i se adresează soției sale.

i-a urat „La mulți ani” soției sale, alături de alte cuvinte frumoase, de încurajare și apreciere pentru puterea de care a dat dovadă în ultima perioadă, conform

„Pentru cea mai incredibilă soție și mamă. Forța pe care ai arătat-o în ultimul an a fost remarcabilă. George, Charlotte, Louis și cu mine suntem atât de mândri de tine. La mulți ani, Catherine. Te iubim. W.”, a scris prințul William pe X.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W

