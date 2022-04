Ministrul britanic al forțelor armate susține că este „total legitim ca Ucraina să vizeze ținte din interiorul Rusiei”

Marți, James Heappey ministrul britanic al forțelor armate a transmis că, din punctul său de vedere, sunt total legitime, potrivit .

„Realitatea este că Ucraina era o țară suverană care trăia în pace, între granițele sale, când o altă țară a decis să violeze aceste granițe și să aducă aici 130.000 de soldați”, a comentat demnitarul de la Londra într-un interviu citat de presa britanică.

„Acest lucru a declanșat un război între Ucraina și Rusia, iar, într-un război, Ucraina trebuie să lovească dușmanul pe teritoriul său, să atace liniile logistice, proviziile de combustibil, depozitele de armament. Face parte din război”, a mai comentat el.

Ministrul Marii Britanii a mai adăugat că este „total legitim ca Ucraina să vizeze ținte din interiorul Rusiei” pentru . Altminteri, situația ar duce la și mai mulți morți și la un „carnagiu” pe teritoriul Ucrainei.

NEW: Britain supports Ukraine’s right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.

Defence minister tells that Moscow started the war & it’s ‘completely legitimate’ for Kyiv to target Russia’s ‘depth’ & logistics

— Lucy Fisher (@LOS_Fisher)