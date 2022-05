Ministrul Transformării Digitale din Ucraina: Guvernul de la Kiev va coopera cu Microsoft în documentarea crimelor de război ale Rusiei

Mikhailo Fedorov, Ministrul Transformării Digitale din Ucraina a transmis că Guvernul de la Kiev în documentarea crimelor de război ale Rusiei.

„Guvernul nostru va coopera cu Microsoft în documentarea crimelor de război ale Rusiei”, a scris Fedorov pe contul său de Telegram.

„Vom avea conturi ucrainene, iar în console limba ucraineană.

Acest lucru a fost convenit la Davos la o întâlnire cu președintele Microsoft, Brad Smith. În plus, echipa Microsoft din Ucraina în timpul reconstrucției”, mai notează oficialul ucrainean, conform .

Potrivit sursei citate și Xbox se va lansa oficial în Ucraina.

Caught in Davos. Ukraine will cooperate with team on documenting damages & war crimes for UN agencies. Company will participate in rebuild process by leading digital industry. And long-waited news for our gamers: will go Ukrainian. 🇺🇦 accounts & store.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo)