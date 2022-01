Ministrul ucrainean de Externe salută propunerea lui Bogdan Aurescu privind organizarea la Kiev a unei reuniuni a miniștrilor de Externe din UE: „Mulțumesc pentru această idee grozavă”

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a salutat propunerea omologului său român, Bogdan Aurescu, de a fi organizată chiar la Kiev o reuniune a miniștrilor de Externe din UE, în semn de solidaritate a blocului comunitar față de Ucraina.

„Dragă prietene Bogdan Aurescu, mulțumesc pentru această idee grozavă. La începutul lunii decembrie am propus partenerilor noștri exact același lucru: vizite la nivel înalt în Ucraina, în ianuarie – februarie. Suntem pregătiți să primim miniștrii de Externe din UE pentru o reuniune a CAE”, a transmis ministrul Dmytro Kuleba, pe Twitter.

Dear friend @BogdanAurescu, thank you for this great idea. I called on Ukraine’s partners earlier in December to do exactly this: high-level visits to Ukraine in January-February. We’re ready to welcome EU foreign ministers in Kyiv for a meeting of EU Foreign Affairs Council #FAC https://t.co/5abI64wZXA

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 24, 2022