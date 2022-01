Bogdan Aurescu a propus, la ședința CAE, organizarea unei reuniuni a miniștrilor de Externe din UE la Kiev, în semn de solidaritate cu Ucraina

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a propus, luni, organizarea unei reuniuni a miniștrilor de Externe din țările UE la Kiev, pentru a demonstra solidaritatea blocului comunitar cu Ucraina, pe fondul concentrărilor de trupe rusești la frontiera dintre cele două state.

„În timpul reuniunii CAE de azi pe tema situației de securitate îngrijorătoare din proximitatea Ucrainei, am reiterat poziția României privind nevoia de dialog și de descurajare.

Am sugerat examinarea posibilității de a se organiza o reuniune a Consiliului Afaceri Externe la Kiev, în semn de solidaritate cu Ucraina“, a scris Bogdan Aurescu, pe Twitter.

Acesta a primit deja reacții pozitive din partea mai multor state.

During #FAC 2day,on t/worrying security situation in 🇺🇦proximity, I reiterated 🇷🇴position on t/need 4 dialogue,but also deterrence. Need fast progress in preparing EU firm&credible sanctions. Suggested 2 examine organizing a #FAC meeting in Kyiv, in solidarity w/UA @DmytroKuleba

