Mirosul morții este peste tot în nordul Fâșiei Gaza, după „bombardamentele non-stop israeliene”, anunță ONU

Philippe Lazzarini, comisarul general al agenției de ajutorare a ONU pentru palestinieni, Unrwa, a descris bilanțul celor în nordul Gazei.

El a spus că personalul său raportează lipsuri de apă, alimente și îngrijiri medicale, cu un „miros de moarte” care a cuprins tot teritoriul, deoarece cadavrele sunt lăsate sub dărâmături sau zac pe drumuri.

„Misiunile de curățare a cadavrelor sau de a oferi asistență umanitară sunt refuzate. În nordul Gazei, oamenii abia așteaptă să moară. Se simt părăsiți, fără speranță și singuri. Ei trăiesc de la o oră la alta, temându-se de moarte în fiecare secundă”, a spus Lazzarini într-o postare pe X.

El a cerut o „păsuire imediată”, chiar dacă doar pentru câteva ore, pentru a permite familiilor palestiniene să fugă în siguranță, fără a fi ucise de bombardamentele israeliene. „Acesta este minimul necesar pentru a salva viețile civililor care nu au nimic de-a face cu acest conflict”, a spus Lazzarini.

