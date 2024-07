Moartea copiilor nevinovați este „foarte dureroasă”, l-a atenționat premierul Indiei pe Vladimir Putin, la Moscova, la o zi după atacul de la spitalul pediatric din Kiev (VIDEO)

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin, marți, la Moscova, că moartea copiilor nevinovați este foarte dureroasă. Declarația a fost făcută la o zi după din Kiev, relatează .

Liderul indian a făcut aceste afirmații televizate în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu președintele Rusiei, marți, la Moscova.

Autoritățile ucrainene susțin că au recuperat din spital fragmente dintr-o rachetă rusească de croazieră Kh-101. Unitatea sanitară a fost lovită luni, în timpul unui val de atacuri rusești cu rachete care au ucis cel puțin 41 de ucraineni în întreaga țară.

De partea cealaltă, autoritățile ruse susțin că spitalul ar fi fost lovit de faMopt de sistemul antirachetă al Ucrainei.

Directoarea misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului, Danielle Bell, spune că probabil a fost vorba despre o lovitură directă din partea unei rachete rusești, transmite .

În cadrul întrevederii de la Moscova, Modi i-a spus lui Putin că moartea copiilor nevinovați într-un război, conflict sau atac terorist este „foarte dureroasă”.

Premierul indian i-a transmis, totodată, că o soluție pentru războiul din Ucraina „nu poate fi găsită pe câmpul de luptă”.

„Trebuie să găsim pacea prin discuții”, a subliniat liderul indian.

