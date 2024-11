Momentul în care două elicoptere ale marinei malaysiene se ciocnesc. Bilanțul tragediei: 10 morți (VIDEO)

Două elicoptere ale marinei malaysiene s-au ciocnit în timpul unui antrenament de zbor, provocând moartea a zece membri ai echipajelor, informează Decesele au fost confirmate de medicii militari.

Înregistrări video arată cum şapte elicoptere zboară în formaţie la altitudine joasă, deasupra stadionului bazei navale Lamut, în timpul unei repetiţii pentru un eveniment al marinei programat să aibă loc luna viitoare.

La un moment dat, două elicoptere s-au detaşat de formaţie şi au virat la dreapta, unul dintre ele a lovind rotorul din spate al celuilalt.

