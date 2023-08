Motivul pentru care o mireasă a dorit să divorțeze de soțul ei chiar a doua zi. Cu ce a greșit mirele: „I-am spus că am terminat”

Cu puțin timp înainte ca nunta să aibă loc, soțul său să respecte o anumită regulă în toată această perioadă. Ceremonia s-a desfășurat în preajma sărbătorilor de Crăciun, dar cu toate astea, a cerut mai apoi divorțul, din cauza unui gest pe care partenerul său îl făcuse.

O mireasă a dorit să divorțeze de soțul ei, la doar o zi distanță de la nuntă

Obiceiul era destul de simplu – ea să se desfășoare tradiționala murdărire reciprocă cu tort. Însă bărbatul nu a respectat această dorință, astfel că în ziua nunții, băgat-o cu capul în tort. De altfel, mireasa a dezvăluit că totul fusese pregătit din timp, iar bărbatul avea chiar și „o colecție de torturi de rezervă”.

„M-am căsătorit chiar înainte de Crăciun și sper să fiu divorțată până la sfârșitul lunii ianuarie. Nu mi-am dorit cu disperare să mă căsătoresc, dar nu m-am opus. Așa că, atunci când iubitul meu m-a cerut în căsătorie în 2020, am decis să facem asta. Fiecare ne-am asumat aproximativ jumătate din responsabilitatea organizării nunții, dar cred că am fost rezonabilă în ceea ce privește compromisul atunci când își dorea ceva.

Singura mea regulă de care am ținut cu tărie a fost să nu-mi pună tort pe față. Fiind un om rezonabil, care mă cunoaște bine, nu a făcut-o. În schimb, m-a prins de ceafă și m-a împins. A fost premeditat și el avea o grămadă de torturi de rezervă”, a povestit femeia.

Femeia a rămas cu o traumă din trecut

În ziua următoare nunții, femeia i-a spus bărbatului că nu mai poate fi cu el. Familiile încearcă să îi împace, dar ea a explicat că nu a suportat gândul ca fața ei să fie mânjită cu tort din cauza traumei unui accident rutier din trecut, care i-a declanșat claustrofobie.

„Am plecat. A doua zi i-am spus că am terminat. Continui să fiu de acord cu asta. Chestia este că de sărbători toată lumea s-a adunat să-mi spună că ar trebui să-i dau o a doua șansă. Ei spun că reacționez exagerat din cauza problemelor mele, pentru că sunt claustrofobă după un accident de mașină, și am intrat în panică când am fost împinsă cu fața în tort și ținută acolo. Îmi tot spun că îl iubesc, chiar dacă acum nu simt deloc asta, că el mă iubește, iar asta înseamnă să nu renunț la primul obstacol”, a continuat femeia, conform , citat de .