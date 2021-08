NATO condamnă atacul terorist din apropierea aeroportului din Kabul: Prioritatea nostră rămâne evacuare cât mai multor persoane

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat că atactul terorist de lângă aeroportul din Kabul este aspru condamnat, iar prioritatea alianței rămâne, în continuare, evacuarea cetățenilor care își doresc să părăsească țara.

El a precizat că operațiunile de evacuare vor continua, așa cum este planificat.

„Condamn ferm acest atac terorist îngrozitor. Prioritatea noastră rămâne evacuarea cât mai multor oameni posibil către un mediu sigur, cât mai rapid cu putință. Gândurile mele se îndreaptă către victime şi familiile lor. Garantarea căilor de trecere în siguranţă către aeroport rămâne esenţială’”, a scris secretarul general al NATO pe Twitter.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021