„Nu mai ucideți copii!”: Proteste ale evreilor americani și ale israelienilor la New York, în timp ce Netanyahu ajungea la sediul ONU pentru a ține un discurs

Protestatarii americani s-au adunat în fața sediului ONU din New York pentru a se opune vizitei premierului israelian și pentru a cere încetarea războiului din Gaza, anunță .

Mai multe proteste sunt planificate pentru joi seara, vineri și sâmbătă

În timp ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, își făcea apariția joi la New York, înainte de discursul său la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, programată vineri dimineață, protestatarii care se opun războiului din Gaza s-au adunat lângă sediul ONU.

Un grup de oameni care fluturau steaguri israeliene și bannere s-au descris ca o coaliție informală de organizații conduse de evrei și israelieni care adoptă o poziție anti-ocupație și împotriva războiului în raport cu teritoriile palestiniene. S-au adunat aproape de clădirea ONU din Manhattan pentru a protesta împotriva sosirii lui Netanyahu după ce acesta a zburat din Israel.

Unul dintre participanții la protest s-a adresat mulțimii de aproximativ 50 de persoane, cerând o încetare a focului în Gaza și le-a spus celor adunați că „Netanyahu va minți lumea” vineri, la fel „cum ne minte pe noi israelienii”.

„Nu mai ucideți copii, puneți capăt războiului, semnați înțelegerea, aduceți ostaticii acasă”, a continuat cel care vorbea. „Nu există o soluție militară.” Mai multe proteste sunt planificate pentru joi seara, vineri și sâmbătă.

Oamenii purtau pancarte pe care scria „Aduceți ostaticii acasă” și „Încheiați războiul”, iar când numele lui Netanyahu a fost menționat într-un discurs, mulțimea a scandat „Rușine, rușine, rușine”.

Phylisa Wisdom, directorul executiv al Agendei Evreiești din New York, unul dintre grupurile care organizează protestul, a declarat că coaliția se adună pentru a-i cere lui Netanyahu și a elibera ostaticii israelieni.

„Nu există nicio altă soluție decât o soluție diplomatică și ne asigurăm că acest mesaj ajunge la Netanyahu, la guvernul nostru și la toți aliații păcii cărora le pasă de viețile israelienilor și palestinienilor”, a spus Wisdom. Ea a adăugat că grupurile intenționau, de asemenea, să protesteze în fața hotelului lui Netanyahu.

Unul dintre israelienii prezenți la protest a cerut SUA să pună presiune pe Netanyahu

Deși atenția s-a îndreptat săptămâna aceasta către , liderii internaționali cerând Israelului să negocieze o încetare a focului pe ambele fronturi, protestele împotriva lui Netanyahu s-au concentrat în principal pe războiul din Gaza care durează de aproape un an.

Printre cei din mulțime se număra Zahiro Shahar Mor, al cărui unchi în vârstă de 79 de ani a fost răpit din Israel de militanții Hamas la 7 octombrie și ținut ostatic în Gaza până în august, când trupul său a fost recuperat de armata israeliană.

Shahar Mor a spus pentru The Guardian că a zburat marți la New York din Israel pentru a putea ajunge la vizita lui Netanyahu în SUA și și-a exprimat frustrarea că Netanyahu se afla la New York, în loc să fie în Israel, unde Shahar Mor a spus că „îi aparține responsabilitatea pentru ce se întâmplă”.

„Cred că este ridicol că lumea în ansamblu aplaudă și acceptă acest lucru”, a spus Shahar Mor, referindu-se la adresa lui Netanyahu la ONU.

Shahar Mor a spus că crede că conflictul se prelungește pentru că guvernul lui Netanyahu „dorește doar să păstreze puterea”, adăugând că Netanyahu „purta un război psihologic” împotriva lui și a familiilor celorlalți ostatici, precum și a celor din Gaza.

Shahar Mor a spus că și-ar dori ca SUA să pună mai multă presiune asupra lui Netanyahu. „În primul rând, nu i-aș permite deloc să vină în SUA”, a spus el.

„Situația din Israel este un haos, este imposibil de reparat fără ajutor extern, [și] avem nevoie de ajutorul vostru”, a spus el, referindu-se la SUA și comunitatea internațională.

Un rabin a spus că e rușinos că Netanyahu are dreptul să vorbească la ONU

O altă persoană din mulțimea de joi a fost rabinul Sharon Kleinbaum din New York.

„Este scandalos că Netanyahu este aici pe scena mondială”, a spus Kleinbaum. „El a fost un obstacol pentru a pune capăt acestui război, împotriva aducerii ostaticilor acasă.”

„Acesta nu este un joc sportiv”, a adăugat Kleinbaum. „Nu există un învingător și un învins, iar oamenii care își imaginează că o parte câștigă dacă cealaltă parte pierde… eu nu sunt printre ei. Cred într-un viitor comun și vreau să protestez împotriva dezumanizării ambelor părți, iar ambele popoare au lideri teribili.”

O oră mai târziu, la doar câteva străzi distanță, un grup de peste 300 de protestatari pro-palestinieni, mulți ținând steaguri palestiniene și purtând kefieh, s-au adunat în fața bibliotecii publice din New York, pe Fifth Avenue, înainte de a se îndrepta la câteva străzi spre est, spre Clădirea ONU, tot în semn de protest împotriva vizitei lui Netanyahu.

Oamenii țineau pancarte pe care scria „Palestina liberă” și pancarte în care îl acuzau pe prim-ministrul israelian că este un criminal de război și cereau SUA să pună capăt ajutorului militar acordat Israelului.