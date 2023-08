O dronă ucraineană a avariat o clădire din Moscova, situată la doar câțiva kilometri de Kremlin (VIDEO)

O dronă ucraineană s-a izbit de o clădire din centrul Moscovei, vineri, după ce a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Rusiei, perturbând traficul aerian la toate aeroporturile civile din capitala rusă, au declarat oficialii ruși, potrivit .

Un martor Reuters care se afla în zonă spune că a auzit „o explozie puternică”.

Ministerul rus al apărării și primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, susțin că nu există victime din cauza dronei care a fost doborâtă de apărarea rusă și a căzut apoi pe o clădire nerezidențială din complexul Expo Center al Moscovei la primele ore ale zilei de vineri.

