O furtună solară uriașă se îndreaptă spre Pământ după o erupție solară puternică

Soarele tocmai ce a dezlănțuit cea mai puternică erupție solară din acest ciclu, o erupție colosală de clasa X, potrivit .

Erupția solară X9.05 a atins apogeul la 8:10 a.m. EDT (1210 GMT), declanșând întreruperi radio cu unde scurte peste Africa și Europa, porțiunea luminată de soare a Pământului în momentul erupției.

Erupția solară a provenit de la grupul de pete solare AR3842. Pe 1 octombrie, aceeași regiune a petelor solare a declanșat o erupție solară puternică X7.1 și a dezlănțuit o masă coronală (CME) – un penaj de plasmă și câmp magnetic – care în prezent se îndreaptă spre Pământ. Se așteaptă că acel CME primit să lovească Pământul între 3 octombrie și 5 octombrie, posibil declanșând aurore larg răspândite.

CME-urile transportă particule încărcate electric cunoscute sub numele de ioni, iar atunci când acestea se ciocnesc cu magnetosfera Pământului, pot declanșa furtuni geomagnetice. În timpul acestor furtuni, ionii interacționează cu gazele din atmosfera Pământului, eliberând energie sub formă de lumină. Acest fenomen este recunoscut ca aurora boreala, in emisfera nordica, si ca aurora sudica, sau aurora australa, in emisfera sudica.

Întreruperile radio cu unde scurte experimentate în Europa și Africa au fost rezultatul radiației de la erupția solară care a ajuns pe Pământ și a ionizat atmosfera superioară la sosire. Această ionizare creează un mediu mai dens prin care să circule semnalele radio cu undă scurtă de înaltă frecvență, care facilitează comunicarea la distanță lungă. Pe măsură ce aceste unde radio trec prin straturi ionizate (încărcate electric), ele pierd energie din cauza ciocnirilor crescute cu electronii, care pot slăbi sau absorb complet semnalele radio.