O mașină a fost tăiată în două de un plug de zăpadă, în timp ce încerca să-l depășească (VIDEO)

Departamentului de Transport al Statului New York a postat un videoclip filmat cu camera de bord de la un camion-plug de zăpadă drept avertisment pentru alți șoferi despre cum să nu conducă pe un drum înzăpezit, potrivit .

WRX încerca să depășească un camion, fără să realizeze că nu are suficient timp și plugul se apropie. Mașina se lovește de plug iar acesta iese în decor.

Ulterior fotografiile epavei rezultate au fost publicate pe platforma X.

Note to self: don’t try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash.

— NYSDOT (@NYSDOT)