O nouă condamnare în cazul asediului de la Capitoliu: Cât timp va petrece în spatele gratiilor unul dintre cei mai violenți protestatari

Sentință grea pentru unul dintre cei mai violenți atacatori de la Capitoliu. David Nicholas Dempsey a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Potrivit rechizitoriului, Dempsey a utilizat arme improvizate și a manifestat o violență extremă. Acesta s-a urcat pe alți protestatari, folosindu-i ca „schele umane” pentru a ajunge la ofițerii care păzeau intrarea. A rănit cel puțin doi polițiști, într-un mod extrem de grav. Judecătorul a subliniat că Dempsey, un apropiat al lui Donald Trump, a fost un participant activ și violent, nu doar prins în haos.

David Nicholas Dempsey, the convicted felon, and friend of Donald Trump has been sentenced to 20 years.😁 The cheerleader/insurrectionist is also a proponent of “Blue Lives Matter”, until they don’t.

În timpul revoltelor, Dempsey a atacat și alți protestatari care încercau să-l dezarmeze, demonstrând un nivel înalt de agresivitate. În fața instanței, a admis că comportamentul său a fost „reprobabil” și a cerut scuze ofițerilor agresați.

Peste 1,400 de persoane au fost inculpate în acest dosar, cu peste 900 de condamnații, majoritatea primind închisoare. Cea mai mare pedeapsă, de 22 de ani, a fost acordată lui Enrique Tarrio, fost lider al grupului Proud Boys.

Here are, according to my records, all of the Jan. 6 defendants to date who’ve received 10 or more years in prison.

David Nicholas Dempsey unseated Stewart Rhodes and Ethan Nordean today to take the #2 spot overall, behind only Enrique Tarrio.

